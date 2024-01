Sabatini è pronto a rivoluzionare la Salernitana. Sul suo taccuino un terzino della Fiorentina, ma...

Walter Sabatini è tornato a Salerno e guarda anche alla Fiorentina per rinforzare la sua squadra. Il direttore sportivo, dopo l'iniziale separazione con Iervolino, ha deciso dopo oltre un anno di tornare alla Salernitana per tentare di guidarla alla terza salvezza consecutiva.

Una lunga lista di nomi

Dopo l'addio di Mazzocchi, direzione Napoli, una delle priorità dei granata è un terzino destro. Tra gli obiettivi, come riporta Salernosport24.com, c'è ancora Niccolò Pierozzi della Fiorentina, il quale potrebbe addirittura lasciare a titolo definitivo. Il classe 2001, però, non è in cima alla lista.

Prima del viola però ci sono altri profili

L'obiettivo numero uno resta Sernicola della Cremonese (e potrebbe liberarsi lì lo spazio per Pierozzi), valide alternative Holm e Soppy.