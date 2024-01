Dopo il brivido iniziale la Juventus travolge la Salernitana e accede ai quarti di Coppa Italia. A secco gli ex viola Chiesa e Vlahovic

Si è appena concluso l'ultima gara degli ottavi di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana. I bianconeri vincono 6-1 contro i campani e accedono ai quarti di finale. Da segnalare che non sono andati a segno gli ex attaccanti della Fiorentina Chiesa e Vlahovic. Il primo, partito titolare, è stato in campo fino al 66', mentre il secondo è subentrato a Milik al 76'.

Bianconeri prima sotto, poi la rimonta con goleada

Ad aprire le danze per la Salernitana dopo appena un minuto di gioco è Ikwuemesi, che dopo un errore di Gatti trova il gol con il destro da centro area. La Juventus reagisce e pareggia al 12' Miretti che di sinistro spedisce in porta un pallone spizzato di testa da Cambiaso. Esattamente quest'ultimo sigla poi al 35' il 2-1 per i bianconeri con un tiro da sinistra indirizzato sul secondo palo su assist di Danilo. Nel secondo tempo cala il tris Rugani al 54' con una conclusione da posizione molto ravvicinata. Al 75' l'autogol di Bronn porta i bianconeri definitivo 4-1. Ma non finisce qui: al'88' segna un gran gol di destro il subentrato Yildiz, e al 91' Weah con una grande conclusione da fuori area sigla il definitivo 6-1. La Juventus sfiderà ai quarti il Frosinone, che a sorpresa aveva buttato fuori dalla competizione il Napoli con un sonoro 4-1.