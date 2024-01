Verso la Coppa Italia: Motta non recupera due esterni d'attacco, mentre Ferguson salterà il Genoa. Dubbi anche su Bonifazi

Dopo il Sassuolo, la Coppa Italia

Dopo il Sassuolo, ci sarà il Bologna in Coppa Italia per la Fiorentina. Un appuntamento al quale i felsinei si presenteranno senza diverse pedine importanti per Thiago Motta.

Le assenze

Prosegue l'emergenza infatti nel reparto avanzato, con le assenze di Ndoye e Karlsson per infortunio e quella di Ferguson per squalifica (per il campionato contro il Genoa). In difesa invece non dovrebbe recuperare Kevin Bonifazi, con la necessità di schierare Calafiori ancora come centrale.