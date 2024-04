E se alla crisi degli attaccanti si aggiunge anche la sfortuna... La statistica che ha complicato il percorso della Fiorentina

Le statistiche non dicono tutto, ma sicuramente fotografano bene alcuni aspetti delle squadre. In tal senso ce n'è una che pone la Fiorentina al primo posto in Serie A, e non è esattamente un dato positivo. Stiamo parlando infatti della statistica che riguarda il numero di pali e traverse colpite nel corso della stagione.

La squadra più sfortunata del campionato

Nessuno è stato più sfortunato della squadra di Vincenzo Italiano, che ha centrato ben 17 legni nel corso del campionato. Un dato che da una parte conferma il gran numero di occasioni create dai viola durante le partite, ma dall'altra assume un peso significativo se aggiunto alla generale difficoltà degli attaccanti nel segnare. Peraltro proprio Nico Gonzalez, insieme a Soulé e Vasquez, è il giocatore ad aver colpito più legni (cinque in totale).