Il gradimento di De Rossi per la panchina viola: in caso di separazione con la Roma, la Fiorentina è la prima opzione

Terrà banco da qui a fine stagione il tema del futuro di Vincenzo Italiano, con conseguente totonomi di chi potrebbe sostituirlo sulla panchina della Fiorentina. Uno dei più accreditati resta quello di Daniele De Rossi, sul cui rinnovo di contratto la Roma non si è ancora espressa con chiarezza. La decisione, probabilmente, dipenderà dai risultati di questo finale di stagione.

Un rinnovo tutt'altro che scontato

La priorità di De Rossi - ricorda TMW - è il rinnovo con la Roma, e su questo l'ex centrocampista è sempre stato chiaro. Ovviamente è un qualcosa che non dipende direttamente da lui e - dato che la scelta del club giallorosso è tutt'altro che scontata - c'è chi nel frattempo lo ha messo nel mirino. Tra questi Daniele Pradè, che con De Rossi ha sempre avuto un ottimo rapporto e lo voleva alla Fiorentina già qualche anno fa.

Dopo la Roma, De Rossi sceglie la Fiorentina

Ma De Rossi cosa ne pensa dell'opzione Fiorentina? In caso di separazione dalla Roma, il tecnico gradirebbe di gran lunga la panchina viola. Ad oggi possiamo dire a tutti gli effetti che Firenze è la prima opzione per lui qualora dovesse lasciare Trigoria. Pradè prende nota, anche perché le intenzioni di Italiano sono ormai chiare: anche in caso di qualificazione in Europa League, l'ex tecnico dello Spezia considera conclusa la sua avventura in riva all'Arno.