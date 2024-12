La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi viola: "Domani andiamo a caricare la squadra in partenza per Torino"

In vista di Juventus-Fiorentina, in programma domenica, i gruppi organizzati del tifo viola non saranno presenti a Torino. Ma l'accoglienza calorosa per la squadra non mancherà, anzi: la Curva Fiesole si appella a tutti i sostenitori.

“Carichiamo la squadra per Torino. Chiamiamo tutta la tifoseria a raccolta”

Questo il comunicato: “La Curva Fiesole chiama a raccolta tutta la tifoseria domani, Sabato 28 Dicembre, alle ore 15:15 presso il Piazzale Montelungo, per caricare la squadra in partenza per Torino in vista del match di Domenica, nel quale i gruppi organizzati della Curva Fiesole non saranno presenti per i soliti motivi che ci costringono a disertare questa trasferta, ormai, da anni”.