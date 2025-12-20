Si conclude la (breve) saga Thiago Silva: ci aveva provato la Fiorentina in extremis, ma il centrale brasiliano sceglie... Farioli

Anche alla veneranda - calcisticamente parlando - età di 41 anni, un campione come Thiago Silva può far sempre comodo. Soprattutto in una Fiorentina che non brilla per l'apporto difensivo. Forse per questo, il centrale brasiliano in uscita dalla Fluminense è stato contattato dalla società viola, senza però riscuotere successo.

Arriva l'ufficialità

E oggi è arrivata la conferma di quanto già accennato: secondo Fabrizio Romano, il primo ad annunciare l'interesse viola per l'ex Milan, Thiago Silva avrebbe scelto il Porto di Farioli per tornare a giocare nel calcio europeo. Per lui, pronto un contratto di 6 mesi con opzione per un ulteriore anno.

Cambio di programma

Decisivo, nella trattativa, il volere di André Villas-Boas - presidente del Porto con passato da allenatore anche al Chelsea - che ha interceduto tra le parti per rendere il tutto possibile. Sfuma, per la Fiorentina, la figura del centrale esperto: occhi ora puntati su profili diversi, uno su tutti Coppola, del Brighton.