Le lodi pubbliche a Terracciano, ma la Fiorentina è alla ricerca di un altro portiere...

Pietro Terracciano ha incassato le lodi pubbliche sia da parte del suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino, che dal diesse della Fiorentina, Daniele Pradè.

L'input di Palladino

Ma questo non lo mette di certo al sicuro del suo ruolo da titolare per la porta viola in vista della prossima stagione. Perché il club di Commisso, proprio su input del tecnico, è alla ricerca di un altro portiere che possa ricordare per caratteristiche il Di Gregorio avuto a Monza e ora diretto alla Juventus.

Occhi puntati su Musso

Occhi puntati in questo senso su Juan Musso, che è chiuso nell'Atalanta da Marco Carnesecchi. L'argentino ha deciso di cercare spazio altrove e i viola potrebbero accontentarlo. La prima valutazione dei nerazzurri, 15 milioni circa, è troppo alta: c'è tempo per far abbassare le pretese e trovare un punto di incontro.