Rientro col sorriso per capitan Biagioni. Un amaro stop durato oltre 4 mesi per il promettente difensore viola

Ben dieci giornate di squalifica e uno stop durato dal 19 novembre 2023 al 24 marzo 2024. Niente infortuni ma una leggerezza commessa la scorsa stagione e costata carissima al classe 2007 Lorenzo Biagioni, promettente difensore centrale della Fiorentina, in forza all’Under 17 di mister Marco Capparella e in passato anche nel giro delle nazionali azzurre. Dell’accaduto potete leggere al link qui

Assenza lunghissima, ritorno vincente

Dalla vittoria per 4-0 con la Lazio al 2-0 rifilato alla Salernitana di domenica scorsa sono passati più di 4 mesi, ma finalmente il giovanissimo centrale nato a Grosseto ha potuto fare il proprio ritorno sul terreno di gioco, guidando la difesa viola ad un’altra porta inviolata e all’ennesima vittoria, la numero 18 del campionato.

Il percorso eccezionale dei ragazzi viola

La Fiorentina ha vinto 2-0 grazie alle reti di Sanogo e Angiolini ed è attualmente prima in classifica con 55 punti, a +9 dall’inseguitrice Empoli dopo 20 partite, ad appena 4 gare dalla fine del campionato. I viola sono perciò vicinissimi alla vittoria matematica del girone C e proiettati verso finali nazionali da assoluti protagonisti. Una sola sconfitta, appena 16 reti subite a fronte di 51 segnate e bomber Maiorana con ben 19 gol messi a segno.