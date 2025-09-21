Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina di Pioli, che oggi pomeriggio scenderà nuovamente in campo al Franchi per sfidare il Como di Fabregas.

Dubbi e certezze

Pioli studia la formazione titolare, con qualche dubbio su chi schierare dal primo minuto. In difesa quasi tutto certo, con De Gea in porta, Pongracic spostato braccetto insieme a Ranieri, mentre centrale ci dovrebbe essere Pablo Marì, che farà rifiatare Comuzzo. Tutto confermato anche sugli esterni, con Dodo e Gosens. Potrebbe arrivare la prima da titolare per Nicolussi Caviglia al centro del campo, con Mandragora e Fagioli possibili mezzali. Ma attenzione anche a Fazzini, che potrebbe insidiare sia il posto da mezzala che da trequartista. Davanti la coppia più quotata sembra essere Kean con Piccoli. Gudmundsson ancora acciaccato, ma potrebbe trovare minuti a gara in corso.

La formazione

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi, Fagioli, Gosens, Piccoli (Fazzini), Kean.