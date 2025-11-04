La Curva Fiesole contro Pioli a suon di striscioni: "Amore sì... ma per la buonuscita. Addio me**a" - FOTO
Sono apparsi due striscioni in zona Franchi in questa serata. A firmarli è la Curva Fiesole, che si scaglia contro Stefano Pioli nel giorno del suo esonero, contestando aspramente la sua decisione di non dimettersi dopo il fallimento sportivo della sua Fiorentina, ultima in classifica.
Gli striscioni
“Pioli, amore sì… ma per la buonuscita! Addio m***A!” e “Pioli non si giura fino amore. Traditore”. Questi i testi dei due striscioni apparsi ai pannelli dei cantieri del Franchi.
La foto
💬 Commenti (11)