Vince la Roma in Europa League. I giallorossi "salvano" la classifica
Serata europea per le italiane. In attesa della Fiorentina, che alle ore 21:00 scenderà in campo contro l'AEK Atene per la quarta giornata della fase campionato di Conference League, ha giocato la Roma in Europa League.
Aggiornamenti dall'Europa League
I giallorossi hanno vinto 2-1 contro il Midtijylland, vittoria fondamentale per salvare la classifica generale della competizione. Gol in avvio di El Aynaoui, poi i giallorossi gestiscono il risultato e riescono a raddoppiare nel finale con Stephan El Shaarawy. Fa tremare la rete di Paulinho, con la quale i danesi tentano un assalto finale che non riesce.
La Roma continua a vincere
I giallorossi salgono a quota nove punti, infliggendo proprio la prima sconfitta del percorso degli avversari, e guadagnano la stabile zona playoff in attesa delle gare delle 21, dove giocherà anche il Bologna.