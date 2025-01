La formazione della Primavera: Galloppa vara il suo miglior 4-2-3-1, ma senza Harder. Davanti c'è ancora Tarantino

Alle ore 11:00 scende in campo la Fiorentina Primavera contro il Milan. La partita di campionato sarà trasmessa da Sportitalia, ma intanto vi segnaliamo le formazioni delle due squadre.

Galloppa sceglie Vannucchi fra i pali, con Trapani, Baroncelli, Kouadio e Scuderi. A centrocampo Ievoli e Gudelevicius, Bertolini a destra, Rubino sulla trequarti e Caprini ala mancina. Davanti il solo Tarantino per un 4-2-3-1. Harder non è a disposizione poiché chiamato con la Prima Squadra. Formazione tipo per Galloppa che non vuole smettere di migliorare la bellissima classifica. A seguire le scelte dei rossoneri:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Nissen, Dutu, Perera; Eletu, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Lontani, Ossola, Tezzele, Colombo, Tartaglia, Siman. All. Guidi.

FIORENTINA: Vannucchi; Baroncelli, Gudelevicius, Tarantino, Ievoli, Rubino, Trapani, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini. A disp.: Leonardelli, Turnone, Sadotti, Lamouliatte, Keita, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Mazzeo. All. Galloppa.