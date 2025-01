I convocati della Fiorentina: Kayode assente, la sua cessione ora è imminente. Fuori anche Ikone

Sono stati appena diramati i convocati di Raffaele Palladino per Fiorentina-Torino. La notizia riguarda l'assenza di Michael Kayode: il terzino viola verrà ceduto in Premier League, al Brentford. Assenti anche Cataldi per infortunio, Biraghi fuorirosa ma pure Jonathan Ikone.

Il motivo dell'assenza del francese

Il francese è sul mercato e questo potrebbe essere un segnale rilevante in tal senso. In settimana le voci sulle offerte dalla MLS si sono moltiplicate. Fra i convocati, figura Harder, per supplire al forfait di Cataldi.

Ci sono Valentini e Folorunsho

De Gea, Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini, Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson, Beltran, Colpani, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.