Comotto: "La Fiorentina ha capito che non può lottare per lo Scudetto, ma bastano alcune vittorie per raggiungere posizioni impensabili"

Gianluca Comotto, ex terzino viola, passato anche dal Torino, è stato intervistato da La Nazione in vista della gara odierna della Fiorentina: “Basta vincere per raggiungere posizioni impensabili. E il motivo di questo calo credo sia psicologico. Ciò che è successo a Bove ha pesato, i giocatori non sono extraterrestri”.

“La Fiorentina ha capito che non può lottare per lo scudetto”

Poi anche la sconfitta con il Napoli ha avuto il suo peso: la Fiorentina ha capito che non può lottare per certi traguardi, ovvero per lo scudetto. Palladino mi piace, ha dato identità alla squadra; inoltre è coraggioso e lancia i giovani. Sul mercato la Fiorentina ha fatto un grande acquisto che è Folorunsho, ma serve qualcosa sugli esterni.

Infine una chiosa su Kayode

“E' dura reggere la concorrenza di Dodo. Se arriva un'offerta giusta credo sia meglio cederlo”.