Torna di moda il nome di Boga per la Fiorentina? L'ex Sassuolo non vuole più restare a Nizza

Il primo è stato Solomon, il secondo potrebbe essere Harrison e il terzo esterno d'attacco per la Fiorentina… una vecchia conoscenza della Serie A?

Un vecchio pallino torna di moda

Continua ad essere caldissima la situazione in casa Nizza, che potrebbe perdere due calciatori a parametro zero. Fra questi, l'ex Sassuolo Jérémie Boga, che ha presentato una richiesta formale di risoluzione contrattuale al club, come riferisce Sky Sport.

Una brutta vicenda

Il motivo è quanto accaduto lo scorso 30 novembre, dopo la sconfitta contro il Lorient. Boga e Moffi infatti erano stati vittime dei propri tifosi, con calci e pugni ricevuti dai sostenitori a seguito di un periodo nero in termini di risultati (7 sconfitte di fila). Entrambi ora non vogliono più giocare per il Nizza dopo quanto accaduto. Inoltre, seguito di questi eventi, entrambi sono in stato di inabilità lavorativa da oltre sei settimane e, secondo i medici, non sono nelle condizioni fisiche e psicologiche per riprendere l’attività sportiva.

E così la Fiorentina ci fa un pensierino

Ora i legali dei giocatori hanno deferito il caso alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel, sostenendo che il club Nizza non abbia garantito loro un adeguato livello di sicurezza e non abbia adempiuto al proprio dovere di tutela nei confronti dei dipendenti, come previsto dal diritto del lavoro francese. E così Boga potrebbe pensare ad un ritorno in Italia, con la Fiorentina che ha iniziato a chiedere informazioni per provare a capire le reali intenzioni dell'ex attaccante del Sassuolo.