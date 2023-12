Da Roma a Bari: un RTI già esperto in restauri di beni culturali per il restyling del Franchi

Aperte oggi pomeriggio in Palazzo Vecchio le buste contenenti le due offerte economiche presentate per il restyling dell'Artemio Franchi. In gara c'erano la CDS Holding s.p.a. di Brescia e un R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) con capogruppo la COBAR s.p.a. di Bari e la SAC s.p.a. di Roma. A vincere, con il punteggio più alto, è stato il raggruppamento formato dalle due ditte, la cui offerta con la documentazione amministrativa sarà aperta e verificata per per poi procedere con il provvedimento di aggiudicazione. Di seguito vi riproponiamo il nostro approfondimento sulle due ditte vincitrici:

La prima delle due ditte dell'RTI, la COBAR, ha sviluppato principalmente la propria attività specializzandosi nei settori di progettazione e realizzazione di opere edili pubbliche e private di qualsiasi genere, opere di restauro e manutenzione di beni mobili e di beni immobili monumentali sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; oltre che alla progettazione, installazione, manutenzione ed assistenza di impianti tecnologici per opere civili, industriali, turistiche e commerciali. La ditta vanta di aver contribuito al restauro di alcuni importanti edifici che rappresentano pezzi di storia dell’architettura italiana. Citabili sono il Colosseo ed il Palazzo Reale di Caserta, importanti gioielli che rappresentano il nostro patrimonio storico. Sono stati realizzati più di 500 progetti, con l’ottenimento di 20 certificazioni ottenute sul campo. Il team vanta più di 250 lavoratori assunti, 70 tecnici, 1000 professionisti esterni coinvolti, per un fatturato medio aziendale di 60 milioni di euro.

La seconda, invece, la SAC, opera nel settore dell’edilizia civile, del restauro, delle grandi realizzazioni industriali e infrastrutturali da più di 50 anni. La società è attiva nel settore degli appalti pubblici ma opera anche su commesse private con interventi realizzati in proprio e destinati alla vendita. Inoltre è presente come capogruppo in importanti associazioni di Imprese, Consorzi e società collegate o controllate nonché società leader per importanti progetti di riqualificazione urbana. Tra le opere realizzate, da menzionare sicuramente il Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze all'ex Leopolda.

https://www.fiorentinanews.com/news/194905017862/individuata-la-migliore-offerta-presentata-per-il-restyling-dell-artemio-franchi-adesso-il-via-alle-verifiche-per-l-aggiudicazione-ecco-il-nome-della-ditta-in-vantaggio