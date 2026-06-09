UFFICIALE: Salta un'altra panchina di Serie A. E riguarda un ex Fiorentina

Adesso è anche ufficiale: l'ex Fiorentina Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Lo ha annunciato la stessa società bergamasca con un comunicato stampa.

La nota ufficiale

“Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

Il sostituto

Dopo l'ufficialità dell'addio, l'Atalanta dovrebbe nelle prossime ore annunciare l'arrivo di Maurizio Sarri, che intanto ha salutato la Lazio.