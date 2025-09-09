"Fiorentina-Napoli? Vendita dei biglietti gestita in maniera grossolana, e a rimetterci sono i tifosi azzurri. Il settore andrà sold out e..."

Stefano Tarantino, corrispondente da Napoli per Radio Sportiva, ha commentato la situazione che i tifosi partenopei stanno vivendo in vista della trasferta di sabato contro la Fiorentina di Stefano Pioli: oggi, a 4 giorni dalla partita, non è ancora stata aperta la vendita dei biglietti. Queste le sue considerazioni:

“Onestamente devo dire che la situazione è stata gestita in maniera grossolana. Che oggi, a poche ore dalla fischio d’inizio, ancora non siano usciti i biglietti, che non si sappia la disponibilità sopratutto dei tagliandi è qualcosa di clamoroso. Nei giorni scorsi si parlava di un possibile ampliamento del settore ospiti, che per il momento conta solo 350 unità, ma ancora non abbiamo novità in merito. Chiaramente poi gli appassionati, che sono attentissimi a questi aspetti e fanno la corsa al biglietto, poi vivono momenti di grossa confusione”.

“Indipendentemente da tutto quello che succederà il settore ospiti del Franchi andrà sold out”

Ha anche aggiunto: “Sono convinto che sicuramente il settore ospiti dello stadio Franchi, indipendentemente da quello che sarà il numero dei tagliandi disponibili, andrà sicuramente sold out. Allo stesso tempo ipotizzo, come spesso accade, conoscendo i napoletani sono convinto che si faranno sentire anche da altri settori dello stadio”.