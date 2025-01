UFFICIALE: Arriva la firma per un giovanissimo talento dall'Udinese, ora un nuovo giocatore della Fiorentina

La Fiorentina si muove in entrata, almeno per quanto riguarda un investimento per il settore giovanile. Era già stata accennata la chiusura per il giovanissimo Antonio Pirrò, classe 2008 di casa Udinese. Ragazzo molto talentuoso e conosciuto a livello nazionale, il club viola ha convinto i bianconeri per acquistarlo.

Ufficiale: Antonio Pirrò passa alla Fiorentina

Adesso è ufficiale il passaggio di Pirrò alla Fiorentina. Il fantasista ormai ex Udinese si è lasciato convincere dalla società viola nel trasferirsi già a gennaio. Il ragazzo posa insieme all'entourage al momento della firma.