Nuovo acquisto per la Fiorentina, per il settore giovanile. Ecco chi è Antonio Pirrò, talento di casa Udinese pronto a vestire viola

Novità in entrata per il mercato della Fiorentina, almeno per quanto riguarda il settore giovanile. Il club viola si è mosso per un talento di casa Udinese classe 2008, che ha brillato nella selezione Under 17 bianconera.

Chi è Antonio Pirrò, nuovo talento della Fiorentina

Come riporta Tuttoudinese.it, la Fiorentina si è assicurata le prestazioni sportive di Antonio Pirrò. Considerato uno dei migliori talenti della propria fascia d'età, è sempre rimasto nel giro delle rispettive Nazionali giovanili e ha rappresentato il vero leader e fantasista dell'Udinese Under 17. Inizialmente il ragazzo avrebbe voluto chiudere la stagione a Udine, ma poi ha ceduto alle avances della Fiorentina per vestir viola già da gennaio.