Nel duello serrato tra Grabara e Christensen rispunta anche Montipò come candidato per la porta viola

Un delle prerogative della Fiorentina è mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un altro portiere, valido e utile alla causa viola. Sulle pagine de La Nazione si legge che questa trattativa sarà concretizzata appena dopo aver preso l'attaccante. Nell’elenco dei profili sondati Kamil Grabara del Copenaghen è ancora avanti rispetto alle alternative, dato che Christensen dell'Hertha Berlino insegue e riprende terreno.

Ma in questo duello spunta anche il nome di Lorenzo Montipò del Verona, profilo valutato nelle scorse settimane per il casting della porta e per il quale il quotidiano prospetta possibili novità. L’ex estremo difensore del Benevento torna così tra i candidati per difendere i pali della Fiorentina forte anche della sua buona conoscenza della Serie A.