Ci si aspettava la coppia Kean-Zaniolo ad Atene, vista la squalifica che priverà la Fiorentina del classe ‘99 per la gara di Napoli. E invece in Grecia ha giocato solo Beltran, che sarà costretto agli straordinari domani al ’Maradona'. Zero minuti un po' strani quelli di Zaniolo, che fin qui, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha dato meno di quanto ci si poteva aspettare, incidendo quasi mai.

Lui che è un pallino di Pradè e che il ds ha cercato più volte di portare a Firenze, fino a riuscirsi a gennaio scorso. Il ragazzo però è parso un po' in debito di condizione e al ritorno con il Panathinaikos ci arriverà di fatto con una decina di giorni senza gare. Una sfida verità per lui, anche in vista del possibile riscatto, perché un'ulteriore esclusione accenderebbe molti dubbi.