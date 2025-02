La Fiorentina è una delle uniche quattro squadre italiane rimaste nelle competizioni europee dell'attuale stagione. Lo ricorda il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: “Ridimensionamento del calcio italiano in Europa? Parlerei di ridimensionamento di Milan e Atalanta, le sconfitte di ieri sono state certamente pesanti. Però ci sono altre italiane a cui fare attenzione. Prima di dire che tutti si devono ridimensionare, vediamo quello che fa la Fiorentina in Conference, la Roma in Europa League e la Juve in Champions”.

“I tifosi dell'Inter avrebbero potuto evitare quei cori a Palladino”

E aggiunge, cambiando tema: “Un appello ai tifosi, a tutti. Voglio occuparmi anche di questioni non strettamente legate al calcio. Evitiamo il coro ‘figlio di p*****a’, a chiunque. Mi è stato riferito che a Milano, in Inter-Fiorentina, i tifosi nerazzurri l’hanno cantato a Palladino… sua madre è morta qualche settimana fa. Un po’ di sensibilità in più non farebbe male”.