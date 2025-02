Ieri è stata una giornata difficile per il calcio italiano, in prospettiva europea. La Serie A sta lottando ‘a distanza’ con le squadre di Liga per ottenere il quinto posto valido per la Champions League, a colpi di ranking europeo. Le due eliminazioni nella stessa sera di Milan e Atalanta sono una mazzata pesante per l'Italia.

“Ora il quinto posto per la Champions è più lontano. Le italiane in Europa…”

Queste le parole riportate da ANSA di Giovanni Malagò, presidente del Coni: “Dispiace molto per Milan e Atalanta. Ottenere la quinta squadra in Champions adesso è molto più complicato. Il discorso interessa tutto il sistema italiano. Le squadre che sono rimaste in Europa, adesso, devono arrivare il più possibile avanti”.