Repubblica: La novella dello stento del Franchi

Sull'edizione locale di Repubblica, in prima pagina spazio viola: "La lettera di Commisso. Non farò la stessa fine di Dante, nessuno mi manderà via da Firenze" e "Nardella al Franchi: "La copertura si può fare dopo il 2026". A pagina 9 in taglio alto: "Nardella al Franchi: la copertura si può fare dopo il 2026". A pagina 12: "Non sarò Dante, nessuno potrà mandarmi via". A pagina 13: "Gli israeliani del Maccabi Haifa avversari in Conference".