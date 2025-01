Biraghi aspetta il Bologna e Italiano aspetta Biraghi. I nodi da sciogliere per l'operazione e per accontentare l'ex tecnico della Fiorentina

Cristiano Biraghi aspetta il Bologna, Vincenzo Italiano aspetta Biraghi. Questo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio. Una questione di attesa, ma non solo, perchè ci sono dei nodi da sciogliere per far decollare questa operazione.

Ingaggio e contratto

In primo luogo l'ingaggio percepito alla Fiorentina: Biraghi guadagna circa 1,7 milioni di euro netti a stagione. Troppo per la dirigenza del club rossoblu, che non avrebbe neanche l'intenzione di concedere all'esterno sinitro un contratto triennale (richiesto dal procuratore).

Una cessione per far posto a Biro

La Fiorentina poi dovrebbe liberare a zero Biraghi, ma soprattutto se ne deve andare Lykogiannis, altrimenti la squadra si troverebbe addirittura un triplone a disposizione (oltre al greco c'è già anche Miranda). Senza la cessione del greco diventa davvero complicato accontentare Italiano che rivorrebbe il suo ex capitano.