La linea della Fiesole ormai è chiara, a prescindere dal risultato saranno fischi dalla Curva!

La partita contro la Cremonese per la Fiorentina sarà l'ennesima sfida fondamentale per la corsa salvezza. La squadra di Nicola, tutt'altro che banale da battere, sarà affrontata fra le mura, non più tanto amiche, di un Franchi che si preannuncia bollente.

Biglietti venduti

Come scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, nonostante la capienza risotta, lo stadio non sarà tutto esaurito contro la compagine lombarda. I biglietti finora venduti sono 17mila. Il numero si alzerà sicuramente, ma difficilmente i tagliandi staccati saranno più di 20mila.

La linea della Fiesole

Pochi, ma sicuramente incandescenti saranno i tifosi al Franchi. Con ogni probabilità, vista anche la sconfitta contro il Parma di settimana scorsa, la contestazione del tifo organizzato viola proseguirà. Llinea della Curva Fiesole è chiara, avendo fischiato la squadra anche dopo la vittoria con l’Udinese, è probabile che lo rifarà domenica a prescindere dal risultato.