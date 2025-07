Bernardeschi torna in Serie A: accordo raggiunto con Italiano per l'ex viola

Un ex viola, molto discusso in passato, torna in Serie A con la maglia del Bologna. Dopo Ciro Immobile i rossoblù chiudono anche l'acquisto a parametro zero di Federico Bernardeschi: appena svincolato dal Toronto l'attaccante italiano è pronto a unirsi al grupoo di Vincenzo Italiano.

Per l'ex Fiorentina il Bologna offre un contratto di 2 anni con opzione per una terza stagione, oltre alla maglia numero 10. Insieme a Immobile e Orsolini si prepara a formare un reparto d'attacco tutto italiano.