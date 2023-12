A Monza senza la rivelazione della difesa e il vice-capocannoniere. Traduzione: non sarà una passeggiata per la Fiorentina

Pessime, terribili notizie in vista della trasferta di Monza. E no, non stiamo esagerando. La Fiorentina ha da poco comunicato i convocati per la partita contro i brianzoli e mancano sia Bonaventura che Martinez Quarta. Oltre - ovviamente - a Nico Gonzalez.

Tra le assenze, spiccano il ‘10' e il ‘5’

Jack non ha ancora recuperato dalla botta subita prima dell'ultima partita di Conference, quando mancò la convocazione per il Ferencvaros. Mentre per il difensore argentino (e anche per Comuzzo) è stata la febbre a decretare il forfait. Due assenze cruciali che priveranno Italiano di due titolarissimi in una formazione già priva di Gonzalez, Dodo e mettiamoci pure Castrovilli.

Emergenza

In parole povere, è emergenza. In Lombardia, il mister dovrà fare i salti mortali per mettere una pezza all'undici titolare, che a questo punto vedrà sicuramente la coppia Milenkovic-Ranieri e probabilmente Barak alle spalle della punta. L'obiettivo dare seguito alla vittoria col Verona si fa parecchio più complicato (seppur fattibile ancora).