Si è concluso ieri sera il viaggio toscano della fiamma olimpica, con l'evento in piazza Santissima Annunziata. A portare il simbolo delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono stati numerosi tedofori fiorentini e non, tra cui alcuni atleti ed ex atleti come Veronica Angeloni, Leonardo Fabbri, Lorenzo Zazzeri e Ambra Sabatini.

La storia della Fiorentina porta la fiamma olimpica

A fine evento, ad accendere il braciere davanti alla piazza gremita, è stato un tedoforo “a sorpresa” molto legato sia a Firenze sia alla storia della Fiorentina. O meglio: uno che la storia viola la rappresenta a pieno: Giancarlo Antognoni.

Il video