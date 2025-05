Al canale della UEFA ha parlato il centravanti congolese del Betis Cedric Bakambu, che si è espresso a poche ore dal fischio d'inizio della sfida di andata di semifinale contro la Fiorentina, che si giocherà in casa degli spagnoli.

‘Non possiamo sottovalutare nessuno’

“Il nostro non è stato un viaggio facile. Abbiamo giocato partite al di sotto delle aspettative. Non siamo stati lineari, ma sappiamo di cosa siamo capaci. Sia in meglio che in peggio. Le prestazioni al di sotto delle nostre qualità ci hanno aiutato a capire che non possiamo sottovalutare nessuno”.

‘L’obiettivo era arrivare in fondo e ora…'

“Vincere il trofeo? All'inizio del cammino il nostro obiettivo era arrivare in fondo. Vale per la Conference ma anche per gli altri tornei. Qui abbiamo avuto la fortuna di arrivarci alla fine. E non mi nascondo, sento che possiamo arrivare a fare qualcosa di importante”.