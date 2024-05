Juric possibile candidato a sorpresa? Cairo intanto lo scarica: "Gli presi Ilic ma poi ha sempre rinviato il rinnovo, le strade si dividono..."

Non solo Aquilani, Palladino ma anche una possibile candidatura da outsider per Juric, in uscita dal Torino, per la panchina della Fiorentina. Il croato chiuderà il suo triennio granata a giugno, un po' come farà Italiano a Firenze. Intanto il suo patron Cairo, in occasione delle commemorazioni per il 4 maggio, lo ha di fatto messo alla porta:

“Lo scorso anno il mister mi chiese di prendere Ilic, io feci questo investimento molto importante perché me lo chiedeva lui ma pretesi che lui rimanesse con noi. Lui fu evasivo, poi la questione è slittata e lui ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono, se non se ne fa uno nuovo le strade si dividono (quello di Juric scadrà a giugno ndr)”.