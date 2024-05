Gilardino scaccia l'amarcord Fiorentina e si accorda ancora con il Genoa: firma prevista in settimana e garanzie sul mercato

Non sarà Alberto Gilardino l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, a meno di clamorosi ribaltoni come quello che riguardò proprio Italiano nel 2021. Il tecnico biellese infatti è ad un passo dal rinnovo con il Genoa, come riportato da La Gazzetta dello Sport: firmerà fino al 2026, forte di una sintonia con la proprietà rossoblù, anche sul mercato. Niente amarcord viola dunque per il Gila e Fiorentina che si orienterà verosimilmente su Aquilani.