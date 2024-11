Un intoccabile ormai per Palladino: è Edoardo Bove, tuttocampista, jolly, quasi insostituibile e anche ieri in campo per 90 minuti. C'è molto della sua firma su queste sette vittorie di fila della Fiorentina.

Su Instagram l'ex giallorosso ha commentato così la vittoria di ieri a Torino, con un "l'abbiamo fatto di nuovo.