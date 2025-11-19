Nuovo fiocco rosa in casa del capitano: un'altra figlia per Ranieri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nuovo fiocco rosa in casa del capitano della Fiorentina, Luca Ranieri. E' infatti nata in mattinata la secondogenita, Amelia.
Amelia si aggiunge ad Ariel che è la prima figlia messa al mondo dal difensore insieme alla compagna Camilla.
Una celebrazione importante in una settimana molto particolare per la squadra, quella che conduce al match contro la Juventus. Il capitano gigliato avrà ulteriori motivazioni per rendere al meglio in campo.
A Ranieri vanno le felicitazioni di tutti i tifosi viola e anche della Redazione di Fiorentinanews.com.
