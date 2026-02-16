Le ultime da Pisa: un solo recupero tra le file dei nerazzurri, è corsa contro il tempo per il portiere
Tornato in campo anche il Pisa dopo la sconfitta interna contro il Milan: i nerazzurri si preparano alla sfida contro la Fiorentina, prevista per lunedì prossimo, sfruttando anche il giorno in più di riposo rispetto ai viola.
Un recupero certo
Il focus sui giocatori da reintegrare in gruppo cade inevitabilmente sulla porta: si proverà a smaltire l'infiammazione al ginocchio di Semper e l'affaticamento muscolare di Scuffet, altrimenti toccherà a Nicolas, terzo portiere 40enne. Recuperato Marin, assente per squalifica contro il Milan, ma occhio ad Aebischer: lo svizzero è diffidato e, in caso di ammonizione contro la Fiorentina, salterebbe la sfida successiva contro il Bologna.
Come detto, il Pisa di Hiljemark godrà anche del giorno in più di riposo, che sfrutterà proprio giovedì, quando invece la Fiorentina sarà impegnata in Polonia per la Conference League.