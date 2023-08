E allora il Manchester United prepara un'altra offerta per Amrabat. La Fiorentina mette sul tavolo un'alternativa al titolo definitivo

L'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano è tornato a parlare di Sofyan Amrabat. Secondo il giornalista, il Manchester United starebbe preparando un'offerta formale da presentare alla Fiorentina. Il marocchino è sempre stato l'obiettivo principale dei Red Devils, che però ormai conoscono bene le pretese della dirigenza viola.

Alla fine il punto di incontro potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni. Sarebbe questa l'unica strada percorribile al di fuori del trasferimento a titolo definitivo, per il quale lo United non ha risorse a sufficienza. Vedremo dunque come si evolverà la situazione: Amrabat aspetto solo gli inglesi da giugno, la Fiorentina però non può fare sconti.