Niente da fare, la Fiorentina dice no alla proposta di prestito dello United per Amrabat. Ma i colloqui andranno avanti fino all'ultimo

Quest'oggi avevamo riportato la notizia del The Athletic, secondo cui il Manchester United stava provando a raggiungere un accordo con la Fiorentina per il prestito di Amrabat. In queste ore lo stesso media inglese ha aggiornato la notizia, precisando come da parte della dirigenza viola sia arrivata una risposta negativa a tale proposta.

D'altronde la Fiorentina è sempre stata chiara su questo: se Amrabat vuole andare via può farlo, ma alle condizioni della società e il prestito non è una di queste. I viola valutano soltanto la possibilità di cedere il marocchino a titolo definitivo, o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. I colloqui tra le parti continueranno comunque fino al termine del mercato, anche perché lo United sembra ad oggi l'unica opzione possibile in seguito al “no" del giocatore al Nottingham Forest.