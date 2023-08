La Fiorentina ha individuato un nuovo profilo per la difesa. Si tratta di Arthur Theate del Rennes, che lo ha acquistato la scorsa estate dal Bologna per 20 milioni di euro. Il centrale belga viene da una buona stagione in Ligue 1 e il suo valore di mercato si aggira sempre intorno a quella cifra. L'affare è inevitabilmente vincolato all'eventuale cessione di Martinez Quarta al Betis Siviglia.

Il tema principale di questi ultimi giorni rimane la situazione del centrocampista Sofyan Amrabat, che ha detto no all'offerta del Nottingham Forest, club che aveva già un accordo con la Fiorentina. Gli inglesi hanno virato su Dominguez, mentre il numero 34 viola sta rifiutando qualunque proposta che non sia da parte del Manchester United. I Red Devils, adesso, spingono per il prestito: il fair play finanziario dei britannici non permette prospettive di un acquisto a titolo definitivo. Tra l'altro, c'è stata anche la proposta di un prestito secco da parte del Galatasaray, prontamente rifiutata.

Nello stesso reparto, è ancora una volta calma piatta in entrata. L'affare Vranckx non accenna ad alcun riavvicinamento tra Fiorentina e Wolfsburg e rischia di arenarsi definitivamente. Nelle ultime ore, è tornata di moda l'ipotesi Demme, più volte riproposta nelle ultime sessioni di mercato.