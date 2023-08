Il nuovo nome per la difesa della Fiorentina arriva dalla Francia, ma è una vecchia conoscenza della Serie A

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, il nuovo nome per la difesa della Fiorentina sarebbe quello del belga Arthur Theate del Rennes, ex difensore del Bologna che si era trasferito in Ligue 1 appena la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

L'affare, riporta il giornalista, dipende anche dalla possibile partenza di Martinez Quarta, seguito da vicino dal Real Betis.