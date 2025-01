La Juventus ufficializza Kolo Mani senza dover ricorrere all'aiuto della Fiorentina

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Ansa.it Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia Juventus. Dopo una lunga attesa il club bianconero poche ore fa ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante francese in prestito dal Psg fino al 30 giugno 2025. La trattativa era conclusa ormai da giorni e il francese era sbarcato sotto la Mole già giovedì scorso, ma per un problema legato ai troppi prestiti del club parigino non si poteva completare il tesseramento. Possiamo quindi di fatto sfatare il mito che la Fiorentina stesse cercando Ndour per fare un favore ai bianconeri.

Questo il comunicato della Juventus:

"Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera. Un innesto importante per la Juventus che riesce a garantire il giusto mix di qualità ed esperienza al reparto offensivo bianconero, un giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta che di esterno d’attacco - a destra, ma all’occorrenza anche sulla fascia sinistra. Versatilità figlia delle grandi qualità tecniche dell’attaccante, spesso unite alla forza fisica e alla capacità di dribbling. Benvenuto Randal!”