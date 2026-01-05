Corriere Fiorentino: Un arrivo a Firenze ancora ritardato
Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo diverse pagine dedicate alla squadra viola; il focus principale non può non essere la vittoria sulla Cremonese, spazio però anche al mercato.
Prima pagina
In copertina il Corriere Fiorentino intitola: “Fuoco Kean, speranza salvezza”. Di spalla invece l'editoriale di Bardazzi dal titolo “La scossa che può riaprire le porte”. In taglio basso ancora un articolo sulla Fiorentina: “Per l'arrivo di Paratici serve più tempo”.
Pagine 2-3-4
Il Corriere apre le pagine interne con il titolone: “Un botto di inizio anno”. Nella pagina seguente un approfondimento sulla complicata settimana di Moise Kean: “La settimana senza allenarsi, il gol vittoria nel recupero: Kean e un abbraccio di fuoco”. Spazio poi al calciomercato a pagina 4: “Slitta ancora l'arrivo di Paratici, occhi su Domunguez e Casadei”.