Dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, per la Digital Cup 2024, l'ex difensore del Frosinone, Leonardo Blanchard, ha parlato alla stampa presente, fra cui TMW, analizzando soprattutto i temi di casa Fiorentina: "La squadra di Italiano gioca molto bene ma in attacco fa fatica sotto il profilo della fase realizzativa. Se le cose sotto porta funzionassero non sarebbe in quella posizione di classifica, visto quanto produce".

Come può migliorare la Fiorentina?

"Credo non ci siano individualità particolarmente importanti, si ragiona più di squadra. È un gruppo difficile da affrontare".

Cosa pensa del momento di Milenkovic?

"Spesso non viene valutato l'aspetto umano di un calciatore. Oltre alle pressioni fisiche possono esserci dei limiti anche sotto quel punto di vista. Credo che sia giusto che un calciatore provi a fare sempre il meglio che può, ma possono chiaramente capitare anche periodi difficili e complicati. Tra sei mesi, per esempio, Milenkovic potrebbe anche tornare a essere uno dei migliori difensori a livello internazionale".

Cosa pensa della difesa alta, marchio di fabbrica di Italiano alla Fiorentina?

"Con la difesa alta la squadra è più offensiva e credo che Italiano voglia proprio questo. Ovviamente chi non partecipa all'azione deve stare attento alle coperture preventive. Non credo sia un errore stare alto, ma è bene correggere le imprecisioni in fase di ripiego".