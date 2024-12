"Mina poteva rivelarsi utile per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ranieri a Cagliari gli ha svoltato la carriera"

Questo pomeriggio Mauro Mauri, ex appartenente all'entourage di Yerry Mina, durante un collegamento a Radio bruno ha avuto modo di parlare del suo assistito, tornando anche ad analizzare la sua breve esperienza alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"“Alla fine poi per come sono andate le cose, sono convinto che alla Fiorentina la scorsa stagione in alcune occasioni avrebbe fatto comodo. In piu ho sentito dire da molti che andare a Cagliari potesse essere un passo indietro per la sua carriera, ora invece possiamo dire che sia stato un vero e proprio punto di svolta. Adesso si ritrova ad essere uno dei leader di questo squadra, sia in campo che fuori, con la possibilità di contribuire alla salvezza”.

"Ranieri gli ha dato una mano, ma con Italiano avrebbe potuto fare comodo"

Ha anche aggiunto: “Probabilmente Ranieri al Cagliari è riuscito a tirare fuori le sue grandi qualità, che noi conoscevamo bene ma che a Firenze non aveva mai espresso. La folta concorrenza, oltre ai tanti problemini fisici che ha avuto nei primi mesi, hanno fatto si che il ragazzo non si sia espresso al massimo. Anche se sono convinto che avrebbe potuto dire la sua, sopratutto considerando il fatto che la Fiorentina giocava ogni tre giorni. I viola forse sono stati un po frettolosi, un centrale come lui faceva comodo a Italiano”.

"Palladino ha cambiato tanto, Kean la vera sorpresa"

Un commento anche sulla Fiorentina di Palladino: “E’ cambiato molto l’assetto di squadra rispetto alla gestione di Vincenzo Italiano, però devo dire che i risultati che i viola stanno ottenendo sono sotto gli occhi di tutti. Domani i viola partono favoriti. Poi è vero che quanto accaduto domenica a Bove ha sicuramente scosso tutto l’ambiente, mi sembra che la squadra stia comunque facendo un gran campionato. Rispetto ad un inizio altalenante adesso i viola stanno dimostrando di poter ambire ad alti palcoscenici. Kean? E’ sicuramente quello che ha stupito piu di tutti: nessuno si aspettava un inizio di stagione del genere dio gli ultimi anni alla Juventus. Gli mancava qualità e fiducia dopo anni dove non veniva mai considerato. La Fiorentina gli ha dato fiducia ed è riuscito a motivarlo bene. Le sue doti non sono mai state in dubbio”.