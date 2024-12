Doppia tegola in casa Udinese: riuscirà Runjaic a recuperarli in vista della Fiorentina?

A due settimane dalla sfida contro la Fiorentina, si giocherà lunedì 23 alle ore 18.30, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic deve fare i conti con l’infermeria: è notizia di quest’oggi che due giocatori bianconeri dovranno star fuori dai campi per un bel po’. Stiamo parlando dell’attaccante Keinan David e dell’estremo difensore Maduka Okoye, entrambi usciti acciaccati dall’allenamento di quest’oggi e che dovranno fare i conti con i rispettivi percorsi di recupero:

Lesione muscolare per Davis, Okoye si lesiona il legamento di una mano

Questo il comunicato emesso dall’Udinese per far luce sulle condizioni dei suoi due tesserati:

“Udinese Calcio comunica che, dopo un fastidio avvertito in allenamento, Keinan Davis ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Il calciatore tornerà a disposizione nelle prossime settimane”.

Viene fatta luce anche sulle condizioni del portiere: "Si comunica anche che Maduka Okoye ha riportato, in seguito ad un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione”.

Se per il primo potrebbero esserci gli spiragli per un suo ritorno, almeno tra i convocati, per la sfida del Franchi, il portiere probabilmente dovrebbe tornare disponibile soltanto ad anno nuovo.