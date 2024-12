La soluzione del defibrillatore sottocutaneo potrebbe non essere l'unica. Bove prende del tempo per decidere

Molti quotidiani, fiorentini e non, nelle ultime ore avrebbero riportato la notizia che Edoardo Bove, dopo il malore avuto domenica scorsa contro l’Inter, abbia dato il via libera per l’inserimento del defibillatore sottocutaneo. Una soluzione che potrebbe permettergli di continuare a giocare a calcio che però lo allontanerebbe dalla Serie A, che con le sue regole stringenti non da la possibilità di giocare a chi è stato sottoposto ad interventi chirurgici come questo. Ma la situazione non sarebbe definitiva.

Il giocatore vuole vederci chiaro: nessuna fretta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, lo scenario futuro del centrocampista della Fiorentina è tutt’altro che questo. Per il quotidiano il giocatore, prima di prendere una decisione importante per la sua vita e la sua carriera, avrebbe deciso di prendersi del tempo per decidere. Chiaro che siamo di fronte a scenari molto diversi visto che domenica sera si è temuto per la vita del ragazzo, ma lo stesso Bove ha chiesto di vederci chiaro.

Ci sarebbe anche la possibilità di rientrare in campo in Italia

Il giocatore infatti non vorrebbe perdere la possibilità di giocare nel campionato italiano e, secondo quanto emerso, potrebbe anche esserci una possibilità. Il quotidiano fa emergere l’opzione di impiantare un defibrillatore semiautomatico removibile, che di fatto gli permetterebbe di continuare a giocare nella Fiorentina. Sarà valutato tutto prima di prendere una decisione. L’impressione però è che non ci sia la corsa all’impianto del defibrillatore sottocutaneo.