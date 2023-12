La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Comuzzo e Amatucci scendono di categoria per dare una mano a Galloppa. Davanti il solito Rubino

Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina Primavera, match valido per il 12° turno di campionato. Le scelte di David Sassarini e Daniele Galloppa a seguire:

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Porzi, Costantino, D’Amore, Langella; Alesi, Valisena, Conti, Gomes, Polli, Ntanda. Allenatore: Sassarini.

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Comuzzo, Elia, Fortini; Biagetti, Ievoli, Amatucci; Rubino, Caprini, Padilla. Allenatore: Galloppa.

Comuzzo e Amatucci, non convocati per la trasferta di Roma, sono in campo dal primo minuto. Insieme a loro, notiamo anche Rubino in attacco, coadiuvato da Caprini e Padilla.