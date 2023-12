Beltran si presenta al cospetto di chi lo voleva scippare alla Fiorentina: l'obiettivo è sbloccarsi in campionato anche su azione

La Nazione di oggi ricorda come tra Roma e Fiorentina ci sia stato quest'estate un testa a testa per l'attaccante argentino Lucas Beltran. L'ex River Plate infatti con tutta probabilità stasera giocherà da titolare in quello che avrebbe potuto essere il suo stadio. Ma la storia è andata diversamente, con il dg viola Barone che ha tenuto duro alla corte giallorossa, aiutata dall’intesa tra Beltran e il connazionale Dybala.

Beltran alla ricerca del primo gol su azione in campionato

Va anche ricordato che quello di Beltran è un contratto lungo, fino al 30 giugno 2028, che rende bene l'idea delle intenzioni del club di renderlo un suo protagonista nel tempo. Le circostanze avrebbero voluto un impatto immediato più importante, ma c'è anche da evidenziare le difficoltà di Nzola hanno accelerato il suo inserimento. E chissà che proprio a Roma, in quello che poteva essere il suo stadio di casa, non possa trovare il primo colpo su azione in Serie A dopo esserci andato molto vicino con la Lazio.