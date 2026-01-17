Si muove anche il Real Madrid per il patron: "Condoglianze ai cari di Commisso, alla Fiorentina e ai suoi tifosi"

Non solo club italiano, anche il Real Madrid, il vertice massimo del calcio mondiale, si è mosso con un comunicato ufficiale di saluto a Rocco Commisso, scomparso nella notte:

"Il Real Madrid C. F., il suo presidente e la giunta direttiva esprimono profondo cordoglio per la morte di Rocco Commisso, presidente della Acf Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid vuole porgere le sue condoglianze e la sua vicinanza ai familiari, ai suoi cari, al club e ai tifosi viola.

Sotto la presidenza Commisso, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Commisso è morto a 76 anni. Riposa in pace".